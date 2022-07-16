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9 минут назад

Леонидченко заявил, что утверждения о разрушении РФ культурных ценностей на Украине лживы

ТАССиещё 1

Утверждения о якобы разрушении украинских культурных ценностей в ходе российской военной операции являются неприкрытой ложью. Об этом заявил в пятницу старший советник постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности всемирной организации по "формуле Арриа". Заседание, инициированное Албанией и Польшей, было посвящено "разрушению культурного наследия" на Украине.

В РФ ответили на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины
Фото: ТАССТАСС

"Наши албанские коллеги по СБ ООН не жалеют усилий, чтобы выдавать все новые нарративы относительно якобы нарушений со стороны России на Украине, - сказал дипломат. - Выдвинутые против нашей страны обвинения в якобы систематическом уничтожении украинских культурных ценностей, их разграблении и продаже не выдерживают никакой критики и проверки".

"Даже выступавшая сегодня представитель правительства Украины сказала "о нескольких случаях, которые могут рассматриваться как случаи прямого нападения". Как можно делать из этого тезис о "систематическом уничтожении"? - обратил внимание Леонидченко. - Это просто неприкрытая ложь".

"Албания известный ярый сторонник независимости Косова. В то же время Косово может служить прекрасным примером по-настоящему систематического разрушения культурной собственности по этническому признаку, - отметил представитель РФ. - Почти сто сербских культурных и религиозных объектов там было разрушено и серьезно повреждено. Некоторые объекты были поражены бомбами НАТО, но остальные сожжены дотла или снесены так называемой Армией освобождения Косова. Вот что называется систематическим и целенаправленным уничтожением культурных ценностей".

Политика,НАТО,Совбез ООН,Правительство Украины,ООН,
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