Песков назвал причину отставки Рогозина

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе. Такое объяснение произошедшему ТАСС дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в вопросе отставки Рогозина «все нормально». Песков добавил, что экс-главу своевременно трудоустроят и он выйдет на новую работу. Сообщить об этом пресс-секретарь президента РФ пообещал позже.