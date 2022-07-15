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33 минуты назад

Песков назвал причину отставки Рогозина

Елена Прошина

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе. Такое объяснение произошедшему ТАСС дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал причину отставки Рогозина
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в вопросе отставки Рогозина «все нормально». Песков добавил, что экс-главу своевременно трудоустроят и он выйдет на новую работу. Сообщить об этом пресс-секретарь президента РФ пообещал позже.

Напомним, что ранее 15 июля Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса, которую тот занимал последние четыре года. На его место президент России назначил гендиректора корпорации Юрия Борисова, ранее занимавшего пост вице-премьера РФ.

Политика,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роскосмос,
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