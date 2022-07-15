Рогозин опубликовал видеообращение после увольнения из "Роскосмоса"

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале прощальное видеообращение. В нем он подвел итоги своей деятельности в 2018-2022 годах.

Дмитрий Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической области за «службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось».

Чиновник напомнил, что возглавил госкорпорацию в сложное для отрасли в целом время. Он подчеркнул, что столкнулся с значительными финансовыми трудностями, ему пришлось ежедневно искать денежные средства, чтобы сохранить «системообразующие предприятия».

Он отметил, что был счастлив иметь прямое отношение к «возрождению русского космоса».