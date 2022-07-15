Володин допустил проведение еще одного внепланового заседания Госдумы

«Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — сказал Володин.

Кроме того, депутаты в ходе внепланового заседания в третьем чтении приняли закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение бойцов ФСБ .

Ранее Володин раскрыл подробности внепланового заседания нижней палаты. Он заявил, что проекты, рассмотренные в ходе него, не нужно обсуждать в Совете Федерации. В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации к таким вопросам, в частности, относятся законы о бюджете, ратификации и денонсации международных договоров, о защите границы государства, а также о войне и мире.