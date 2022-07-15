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23 минуты назад

Пескова спросили о будущем Рогозина после ухода из "Роскосмоса"

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получит «новое место работы». Об этом пишет РИА «Новости».

Дмитрий Песков подчеркнул, что Рогозин будет «трудоустроен со временем. У него будет новая работа». Он отметил, что «Кремль об этом своевременно сообщит».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении чиновника от должности, которую он занимал с мая 2018 года. До работы в «Роскосмосе» он был вице-премьером, сообщает агентство.

Экс-глава госкорпорации прокомментировал свой уход с должности. Он рассказал о том, что в 2018 году «каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия».

Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»

По его словам, было очень много различных проблем, но с ними удалось справиться. В частности, удалось достроить и отправить к МКС многофункциональный лабораторный модуль «Наука».

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