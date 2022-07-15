Володин затребовал список недовольных внеплановым заседанием депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил предоставить ему список депутатов, «опечаленных» созывом внеочередного заседания. Об этом рассказало РИА Новости.
По данным агентства, такой список Володин в шутку затребовал у депутата Николая Коломейцева.
«Николай Васильевич, возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» - сказал Володин.
Он добавил, что у коммуниста Коломейцева не может быть секретов от коллег.
Внеочередное заседание Думы состоялось 15 июля. Весенняя сессия нижней палаты парламента завершилась 6 июля
Володин заявлял, что еще одно заседание потребовалось, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».
Источники СМИ заявляли, что заседание понадобилось ради мер помощи экономике.