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1 час назад

Мантуров анонсировал санкции против Запада

Мария Иванова

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российские власти готовят перечень отраслей промышленности, по которым РФ введет ответные санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Мантуров заявил, что в России необходимо обеспечить технологический суверенитет.

Он анонсировал уход от «абсолютно рыночной промышленной политики». Вице-премьер подчеркнул, что РФ создаст новые кооперационные связи для обеспечения текущих поставок критически важных комплектующих, а затем «ускоренно» займется производством собственных аналогов для замены импортных компонентов.

Мантуров подчеркнул, что правительство уделит особое внимание сферам электроники, станкостроения, мало- и среднетоннажной химии.

Президент Владимир Путин ранее увеличил количество вице-премьеров в правительстве с десяти до 11, указав, что один из них также должен быть главой Минпромторга.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера, а Госдума ее утвердила.

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