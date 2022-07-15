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1 час назад

«Власть сменится»: Бутина отправила посольству США тюремную форму

Никита Бородкин

Депутат Госдумы Мария Бутина отправила посольству США в Москве тюремную форму. В своем Telegram-канале парламентарий рассказала, что на униформе расположен QR-код на скачивание ее книги «Тюремный дневник», которую она назвала «инструкцией по выживанию в американской тюрьме».

«Власть сменится»: Бутина отправила посольству США тюремную форму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А то сейчас у них, пока у власти демократы, вовсю сажают республиканцев, осенью власть сменится и начнут "закрывать" вчерашних карателей. И так далее, до бесконечности», — добавила она.

Напомним, что Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в шпионаже в пользу России, а также в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства». 26 апреля 2019 года ее приговорили в США к 18 месяцам тюрьмы, а после отбытия части срока и депортации 26 октября того же года она вернулась в Россию.

Политика,Мария Бутина,Госдума,
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