«Власть сменится»: Бутина отправила посольству США тюремную форму

Депутат Госдумы Мария Бутина отправила посольству США в Москве тюремную форму. В своем Telegram-канале парламентарий рассказала , что на униформе расположен QR-код на скачивание ее книги «Тюремный дневник», которую она назвала «инструкцией по выживанию в американской тюрьме».

«А то сейчас у них, пока у власти демократы, вовсю сажают республиканцев, осенью власть сменится и начнут "закрывать" вчерашних карателей. И так далее, до бесконечности», — добавила она.

Напомним, что Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в шпионаже в пользу России, а также в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства». 26 апреля 2019 года ее приговорили в США к 18 месяцам тюрьмы, а после отбытия части срока и депортации 26 октября того же года она вернулась в Россию.