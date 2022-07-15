«Можно получить списки?» Госдума провела внеочередное собрание

15 июля Госдума вернулась с каникул, начавшихся несколько дней назад, и провела внеочередное собрание. Главным в повестке стало назначение Дениса Мантурова на должность вице-премьера и увольнение Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса». Спикер Госдумы Володин допустил еще одну внеплановую встречу парламентариев. Он также в шутку попросил предоставить список депутатов, опечаленных необходимостью прерывать отпуск.

Фото: ТАСС ТАСС

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин попросил депутата от КПРФ Николая Коломейцева предоставить ему список всех парламентариев, которые «опечалились» необходимостью ехать на внеплановое заседание нижней палаты Федерального Собрания.

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«Николай Васильевич, вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» – сыронизировал Володин.

Спикер Госдумы в шутку предположил, что Коломейцев сознательно скрывает тех, кто не захотел прийти на внеплановое заседание ГД, чтобы «усыпить бдительность» коллег.

«Он это делает умышленно, коллеги, умышленно для того, чтобы прийти к власти. Вы затронули депутатский корпус. Вот (другой депутат-коммунист Николай) Харитонов руки потирает, если кто-то не придет. Он уже 33 года в Государственной думе... И они опять с Харитоновым избрались!» – «раскрыл планы» парламентариев Володин.

В КПРФ позднее назвали слова депутата Коломейцева о 150 расстроенных коллегах «образным выражением».

«В данном случае – выдергивание из контекста и предание статуса словам Николая Коломейцева, который говорил достаточно образно и абстрактно. Это внутрифракционный диалог такой, он может быть абстрактным, он может быть образным», – сказал «Газете.Ru» депутат партии Александр Ющенко.

По его словам, Володин отреагировал «совершенно нормально, совершенно в дискуссионном диалоге».

«Поэтому придавать статус какого-то заявления абсолютно не надо. Образные выражения и шутки не являются основополагающими. Гораздо важнее, что сегодня говорили [на заседании]», – добавил он.

В частности, депутат напомнил о поддержке Дениса Мантурова при вступлении на должность вице-премьера – «с определенными оговорками и определенным кредитом доверия, что он должен принять решение по импортозамещению и вызовам, перед которыми сегодня стоит наша страна», – а также о принятии необходимых законов.

«А что касается списка, ну какой список, нет, такого списка нет и не могло быть. Это образное выражение, которыми пользуется очень часто Николай Коломейцев, у которого стилистика красноречивая и яркая», – подчеркнул Ющенко.

Для чего депутаты вернулись с каникул

Планировалось, что с 11 июля парламентарии отправятся в свои регионы для работы с избирателями. И многие уже покинули Москву. Один из членов ГД заявил «Ведомостям», что был «ошеломлен» резкой необходимостью возвращаться в Москву. При этом на юге России, где он был избран, из-за спецоперации на Украине многие аэропорты закрыты, поэтому остаются только поезд и автобус, на которые билеты быстро раскупаются.

Назначение внеочередного заседания Володин объяснил тем, что не стоит оставлять на осень законопроекты, которые поступили после 4 июля – в общей сложности их 86. «В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Как считает Ющенко, повестка заседания была «не столь острая, но, тем не менее, важная: это кадровый вопрос, это социальный пакет материнства и детства, это поддержка военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях и так далее».