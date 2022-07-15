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45 минут назад

Новым главой «Роскосмоса» стал Юрий Борисов

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин 15 июля назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова главой «Роскосмоса». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новым главой «Роскосмоса» стал Юрий Борисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в этот же день Путин освободил Борисова от должности вице-премьера.

Также президент отправил в отставку предыдущего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

О переходе должности от Рогозина к Борисову писал «Московский комсомолец».

Газета назвала Борисова специалистом в сфере радиоэлектроники ПВО. Он занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности, был замминистра промышленности, замглавы Военно-промышленной комиссии при правительстве и замминистра обороны.

По данным «МК», новый пост Рогозина будет связан с Украиной.

Политика,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Военно-промышленная комиссия,Роскосмос,
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