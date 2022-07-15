Путин снял Рогозина с должности

Напомним, что о возможной отставке Рогозина ряд СМИ сообщил еще в начале недели. По информации «МК», экс-главу «Роскосмоса могут» направить на новую должность, на которой он будет заниматься решением вопросов спецоперации РФ на Украине, предположительно, заняв руководящий пост на одной из освобожденных территорий.