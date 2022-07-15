Путин снял Рогозина с должности

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Текст указа главы государства опубликован на сайте Кремля.
Напомним, что о возможной отставке Рогозина ряд СМИ сообщил еще в начале недели. По информации «МК», экс-главу «Роскосмоса могут» направить на новую должность, на которой он будет заниматься решением вопросов спецоперации РФ на Украине, предположительно, заняв руководящий пост на одной из освобожденных территорий.
Рогозин занимал должность директора «Роскосмоса» с 24 мая 2018 года. До назначения, с 2011 года, занимал пост вице-премьера, курировал военно-промышленный комплекс, национальную и гражданскую оборону, гособоронзаказ.
Новым главой «Роскосмоса» стал Юрий Борисов, которого сегодня, 15 июля, освободили от должности вице-премьера РФ.