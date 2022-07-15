Госдума утвердила кандидатуру нового вице-премьера РФ

Госдума 15 июля утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее кандидатуру Мантурова внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент Владимир Путин 12 июля увеличил количество вице-премьеров в правительстве с десяти до 11, указав, что один из них также должен быть министром промышленности и торговли.

Кандидатура Мантурова была одобрена на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.

Спикер Думы Вячеслав Володин заявлял, что еще одно заседание потребовалось, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».