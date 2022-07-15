Госдума утвердила кандидатуру нового вице-премьера РФ

Госдума 15 июля утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее кандидатуру Мантурова внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин 12 июля увеличил количество вице-премьеров в правительстве с десяти до 11, указав, что один из них также должен быть министром промышленности и торговли.
Кандидатура Мантурова была одобрена на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.
Спикер Думы Вячеслав Володин заявлял, что еще одно заседание потребовалось, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».
СМИ писали, что на заседании будут рассмотрены меры помощи экономике.