В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Не могу сказать, не знаю», - заявил Песков журналистам.
О себе Песков сказал, что его прививка «пока действует».
Летом 2021 года Путин рассказал, что привился «Спутником V».
«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - говорил президент о выборе вакцины.
В ноябре 2021-го Путин сообщил, что прошел повторную вакцинацию «Спутником Лайт». Также он отмечал, что готов стать добровольцем в тестировании назальной вакцины, над которой работали в центре имени Гамалеи.