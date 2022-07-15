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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу сказать, не знаю», - заявил Песков журналистам.

О себе Песков сказал, что его прививка «пока действует».

Путин: "Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку"

Летом 2021 года Путин рассказал, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - говорил президент о выборе вакцины.

В ноябре 2021-го Путин сообщил, что прошел повторную вакцинацию «Спутником Лайт». Также он отмечал, что готов стать добровольцем в тестировании назальной вакцины, над которой работали в центре имени Гамалеи.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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