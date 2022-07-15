В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу сказать, не знаю», - заявил Песков журналистам.

О себе Песков сказал, что его прививка «пока действует».

Летом 2021 года Путин рассказал, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - говорил президент о выборе вакцины.