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31 минуту назад

В Кремле отреагировали на отставки лидеров Евросоюза

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отставки в европейских правительствах внутренним делом стран ЕС и подчеркнул, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отреагировали на отставки лидеров Евросоюза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

7 июля о решении уйти в отставку объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

14 июля премьер Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию на фоне разногласий в коалиции ее Партии реформ и Центристской партии. Каллас уже заявила о готовности возглавить новую коалицию.

Медведев проиллюстрировал новость об отставке Драги

15 июля прошение об отставке подал итальянский премьер Марио Драги. Это произошло из-за разногласий в правительственной коалиции, где не смогли согласовать законопроект по поддержке потребителей и бизнеса во время энергетического кризиса. Президент Италии не принял отставку Драги.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот все, что можно сказать», - так прокомментировал отставки Песков.

Политика,Кая Каллас,Борис Джонсон,Марио Драги,Дмитрий Песков,ЕС,
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