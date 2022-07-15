В Кремле отреагировали на отставки лидеров Евросоюза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отставки в европейских правительствах внутренним делом стран ЕС и подчеркнул, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Об этом сообщает ТАСС.
7 июля о решении уйти в отставку объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.
14 июля премьер Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию на фоне разногласий в коалиции ее Партии реформ и Центристской партии. Каллас уже заявила о готовности возглавить новую коалицию.
15 июля прошение об отставке подал итальянский премьер Марио Драги. Это произошло из-за разногласий в правительственной коалиции, где не смогли согласовать законопроект по поддержке потребителей и бизнеса во время энергетического кризиса. Президент Италии не принял отставку Драги.
«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот все, что можно сказать», - так прокомментировал отставки Песков.