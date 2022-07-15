Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин 15 июля проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Песков заявил, что совещание «носит служебный характер», поэтому его не будут освещать.

На пятницу, 15 июля, также назначили внеочередное заседание Госдумы. Весенняя сессия Думы завершилась 6 июля, но спикер Вячеслав Володин заявил, что нужно еще одно заседание, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».

Источники РИА Новости заявляли, что внеочередное заседание потребовалось ради мер помощи экономике, «ничего экстраординарного ждать не стоит».