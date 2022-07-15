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47 минут назад

Путин соберет Совет безопасности 15 июля

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин 15 июля проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Фото: ReutersReuters

Песков заявил, что совещание «носит служебный характер», поэтому его не будут освещать.

На пятницу, 15 июля, также назначили внеочередное заседание Госдумы. Весенняя сессия Думы завершилась 6 июля, но спикер Вячеслав Володин заявил, что нужно еще одно заседание, так как «накопились вопросы, требующие неотложного решения».

Источники РИА Новости заявляли, что внеочередное заседание потребовалось ради мер помощи экономике, «ничего экстраординарного ждать не стоит».

Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы

«Коммерсант» писал, что депутаты, среди прочего, рассмотрят поправки в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Поправки уточняют, какие субъекты относятся к критической инфраструктуре.

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Коммерсант,Госдума,
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