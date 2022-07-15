ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю увеличился на 0,8 п. п. и составил 81,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился 4-10 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,5% участников опроса (плюс 0,8 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 79,1% (плюс 1,3 п. п. за неделю)", - отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 52,6% опрошенных (плюс 1,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,7% респондентов (плюс 1,5 п. п. за неделю ). О доверии Мишустину заявили 62,9% (плюс 0,7 п. п. за неделю).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6% (плюс 3,7 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергей Миронову - 33,2% (плюс 3,2 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,4% (плюс 1,8 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,4% (плюс 0,8 п. п. за неделю).
Уровень поддержки "Единой Россия" составил 40,5% (минус 0,1 п. п. за неделю), КПРФ - 11,3% (плюс 0,5 п. п. за неделю), "Новых людей" - 4,5% (плюс 0,1 п. п. за неделю), ЛДПР - 8,2% (плюс 0,4 п. п. за неделю), "Справедливой России - За правду" - 5,7% (плюс 0,4 п. п. за неделю).