ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю увеличился на 0,8 п. п. и составил 81,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился 4-10 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,5% участников опроса (плюс 0,8 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 79,1% (плюс 1,3 п. п. за неделю)", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,6% опрошенных (плюс 1,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,7% респондентов (плюс 1,5 п. п. за неделю ). О доверии Мишустину заявили 62,9% (плюс 0,7 п. п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6% (плюс 3,7 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергей Миронову - 33,2% (плюс 3,2 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,4% (плюс 1,8 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,4% (плюс 0,8 п. п. за неделю).