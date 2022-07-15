МИД РФ: переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время не ведутся

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано делать прогнозы о продолжительности переговорного процесса по Украине. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс».

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По его словам, то же касается возможного подключения к переговорам тех или иных международных игроков.

«Переговоры в настоящее время не ведутся», — уточнил дипломат.

Журналист спросил Руденко, можно ли сравнить по масштабности переговорный процесс по иранской ядерной программе и по Украине.

«Иранскую ядерную сделку и российско-украинские переговоры сравнивать в принципе некорректно. Хотя, конечно, наше требование о безъядерном статусе Украины вызывает определенные аналогии», — подытожил представитель МИД РФ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но на Западе должны понимать — чем дальше, тем сложнее будет договариваться.