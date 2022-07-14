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4 минуты назад

Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров

Илья Родин

Россия в ответ на недружественные действия североевропейских стран прекращает взаимодействие с Северным советом министров (ССМ). Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что распоряжением правительства прекращается действие меморандумов об учреждении информбюро ССМ в Калининграде и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что эта мера принята в качестве ответной на недружественные действия государств Северной Европы, в частности, из-за введенных против Москвы «незаконных санкционных ограничений».

Напомним, что в организацию входят такие государства, как Швеция, Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия. Штаб-квартира находится в Копенгагене, есть отделения в прибалтийских странах.

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