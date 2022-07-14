Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров

Россия в ответ на недружественные действия североевропейских стран прекращает взаимодействие с Северным советом министров (ССМ). Об этом в четверг, 14 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

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В документе говорится, что распоряжением правительства прекращается действие меморандумов об учреждении информбюро ССМ в Калининграде и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что эта мера принята в качестве ответной на недружественные действия государств Северной Европы, в частности, из-за введенных против Москвы «незаконных санкционных ограничений».