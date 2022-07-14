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49 минут назад

В Совфеде ответили на инициативу Украины о трибунале для России

Елена Прошина

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

В Совфеде ответили на инициативу Украины о трибунале для России
Фото: ТАССТАСС

«Украинская инициатива a priori лишена международно-правовой основы. Без согласия государства на подчинение юрисдикции, равно как организация какого-либо трибунала вне главы VII Устава ООН (через консенсусное голосование в Совете Безопасности) юридически невозможно» – отметил сенатор. Кроме того, Косачев напомнил, что в истории было два военных трибунала - в Токио и Нюрнберге. Они оба создавались по праву страны-победительницы в целях преследования военных преступников. «И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму» – добавил политик.

Украина будет добиваться международного трибунала в отношении России

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о намерении Украинской стороны добиться создания международного трибунала в отношении России.

Политика,Дмитрий Кулеба,Константин Косачев,Совет Федерации,ООН,
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