В Совфеде ответили на инициативу Украины о трибунале для России

«Украинская инициатива a priori лишена международно-правовой основы. Без согласия государства на подчинение юрисдикции, равно как организация какого-либо трибунала вне главы VII Устава ООН (через консенсусное голосование в Совете Безопасности) юридически невозможно» – отметил сенатор. Кроме того, Косачев напомнил, что в истории было два военных трибунала - в Токио и Нюрнберге. Они оба создавались по праву страны-победительницы в целях преследования военных преступников. «И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму» – добавил политик.