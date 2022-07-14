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37 минут назад

"Явно мания величия": Захарова дала совет Лиз Трасс

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания главы британской дипломатии Лиз Трасс. По мнению Захаровой, слова Трасс «носят болезненно агрессивный характер» и «отличаются национализмом». Об этом пишет информационное агентство «ТАСС».

"Явно мания величия": Захарова дала совет Лиз Трасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это явно мания величия второразрядного политика. Все это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало», – сказала Захарова.

Глава МИД Британии пообещала «вести вперед свободный мир» против России

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что её стране «необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение [президента РФ Владимира] Путина на Украине или развитие экономики».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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