"Явно мания величия": Захарова дала совет Лиз Трасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывания главы британской дипломатии Лиз Трасс. По мнению Захаровой, слова Трасс «носят болезненно агрессивный характер» и «отличаются национализмом». Об этом пишет информационное агентство «ТАСС» .

«Это явно мания величия второразрядного политика. Все это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало», – сказала Захарова.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что её стране «необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение [президента РФ Владимира] Путина на Украине или развитие экономики».