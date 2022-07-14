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20 минут назад

«Красивая фраза»: политолог объяснил слова Вучича об «аде» и России

News.ru

Слова президента Сербии Александр Вучича об «аде», который возможен, если Запад отвергнет предложения президента России Владимира Путина по Украине, адресованы в первую очередь не Западу, а Москве, считает политолог Станислав Бышок. Он убежден, что таким образом сербский лидер готовит Кремль к тому, что, возможно, будет вынужден присоединиться к антироссийским санкциям, пишет Lenta.ru.

Cлова Вучича об «аде» и России объяснили
Фото: IMAGO/Christian SpickerIMAGO/Christian Spicker

Он, скорее, хочет показать, что, если Сербия будет вынуждена частично присоединиться к каким-то антироссийским санкциям, чтобы Россия понимала, что в глубине души Белград поддерживает Россию и считает, что она права в нынешней конфронтационной истории. Эта фраза ориентирована на Россию, а не на Запад, — подчеркнул Бышок.

По его мнению, к Белграду не особо прислушиваются европейские страны, поэтому Сербия поддерживает Россию. Вучич не отражает идеи Запада, а пытается удержать скидки на отечественное топливо, убежден политолог.

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Это просто красивая фраза. Бросить красивую фразу, поклясться защищать до последней капли крови — это милое дело на Балканах, — резюмировал Бышок.

Ранее президент Сербии заявил, что в обозримом будущем Россия намерена сделать Западу предложение относительно разрешения конфликта на Украине. По его мнению, оно не будет принято, после чего, по словам Вучича, «мы попадем в ад». Он подчеркнул, что в этой ситуации страны Европы должны сохранить мир и избежать эскалации.

Политика,Владимир Путин,
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