Cлова Вучича об «аде» и России объяснили

Слова президента Сербии Александр Вучича об «аде», который возможен, если Запад отвергнет предложения президента России Владимира Путина по Украине, адресованы в первую очередь не Западу, а Москве, считает политолог Станислав Бышок. Он убежден, что таким образом сербский лидер готовит Кремль к тому, что, возможно, будет вынужден присоединиться к антироссийским санкциям, пишет Lenta.ru.

Фото: IMAGO/Christian Spicker IMAGO/Christian Spicker

Он, скорее, хочет показать, что, если Сербия будет вынуждена частично присоединиться к каким-то антироссийским санкциям, чтобы Россия понимала, что в глубине души Белград поддерживает Россию и считает, что она права в нынешней конфронтационной истории. Эта фраза ориентирована на Россию, а не на Запад, — подчеркнул Бышок.

По его мнению, к Белграду не особо прислушиваются европейские страны, поэтому Сербия поддерживает Россию. Вучич не отражает идеи Запада, а пытается удержать скидки на отечественное топливо, убежден политолог.

Это просто красивая фраза. Бросить красивую фразу, поклясться защищать до последней капли крови — это милое дело на Балканах, — резюмировал Бышок.