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23 минуты назад

Эксперт оценил планы ряда стран стать новыми членами БРИКС

Елена Прошина
Андрей Суздальцев эксперт

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал информацию о заинтересованности ряда государств стать новыми членами БРИКС.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к организации. Вместе с тем сообщалось, что власти Ирана и Аргентины уже подали заявки на вступление в БРИКС.

Страны исходят из двух позиций - политического влияния и экономического развития. Участие в БРИКС говорит о том, что страна причастна к очень серьезным инвестиционным проектам. Крупнейшие страны - Китай, Индия - сейчас являются торговыми партерами большинства этих государств (планирующих стать новыми членами БРИКС - прим. ред.), той же Турции, того же Египта. Так что здесь вопрос экономики.

Второй очень важный вопрос - политический. Пожалуй, даже на уровне инстинкта есть понимание, что БРИКС - такая международная площадка, где голос той же Турции, того же Египта, той же Аргентины будет услышан. Не в формате Генеральной ассамблеи ООН, где "тяжелые" мероприятия, а в том, что касается проблем, которые они могли бы поднять до самого максимального уровня... Страны могут оказаться в начале формирования новой международной структуры, которая будет активно действовать уже во второй половине 21 века. Поэтому все это имеет политическую значимость.


О значении расширения БРИКС для России

Мы (Россия) - основатели БРИКС. Мы потратили немало дипломатических сил для того, чтобы собрать за одним столом представителей крупнейших стран и экономик мира. В БРИКС чувствуют себя на равных, не испытывают дискриминации, которую против нас пытаются организовать даже в рамках ООН наши бывшие западные партеры. Это позволяет нам донести до мировой общественности свою точку зрения, прежде всего, нашу позицию, которая замалчивается или извращается в западном мире. В БРИКС у Запада такой возможности нет. Мы создаем такое объединение, которое позволяет без давления говорить то, что посчитаем нужным. А для нас это главное, потому что наша позиция откровенно замалчивается.


О различиях БРИКС и G7

G7 - это однополярный мир, это монополия США, и они всеми силами пытаются ее сохранить. Военными силами, долларом, резервной валютой. Они даже стараются не говорить о БРИКС, что сигнализирует о том, что они не понимают угрозу своему господству. Причем БРИКС не настроен на какую-то конфронтацию с G7... Экономики стран связаны, они не могут жить друг без друга. Но нас волнует вопрос принятия решений, вопрос равенства. То, что когда-то закладывалось в рамках ООН, а сейчас сильно извратилось. В этом плане, конечно, G7 начинает отставать. Понятно, что там решения принимаются в интересах одного кабинета - овального.
Андрей Суздальцев
Андрей Суздальцев Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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