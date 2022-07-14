Эксперт оценил планы ряда стран стать новыми членами БРИКС

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал информацию о заинтересованности ряда государств стать новыми членами БРИКС .

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к организации. Вместе с тем сообщалось, что власти Ирана и Аргентины уже подали заявки на вступление в БРИКС.