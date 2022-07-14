Володин и депутаты Госдумы посетили ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами посетил Луганскую Народную Республику, где выступил перед Народным советом и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Думы.
"Состоялась рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Луганскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
"Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан", - сказал Володин депутатам Народного совета, слова которого приводит пресс-служба.
В ходе поездки Володин также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником.