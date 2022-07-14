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35 минут назад

Путин ужесточил наказание за пытки

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин ужесточил наказание за пытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что под пыткой будет пониматься любое действие или бездействие, «которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания», чтобы получить от него или от другого человека сведения или признания, а также напугать или наказать за что-то.

Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Соответствующие изменения внесены в статью 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Если же потерпевший в результате пыток скончался или его здоровью был причинен тяжкий вред, виновный в этом фигурант может быть отправлен в колонию на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Путин подписал законы, ужесточающие наказания за вождение без водительских прав.

Политика,Владимир Путин,
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