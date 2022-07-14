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1 час назад

МО: Россия заверила, что спецоперация не создает прямых угроз Молдавии

Газета.Ruиещё 1

Молдавия получила от российской стороны заверения в том, что спецоперация на Украине не создает прямых угроз для Кишинева. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, сообщает РИА "Новости".

РФ дала Молдавии обещание по поводу спецоперации
Фото: Vladislav Culiomza/ReutersVladislav Culiomza/Reuters

Он отметил, что Минобороны Молдавии не общается с российскими коллегами напрямую, и обсуждение шло на уровне послов и военных атташе.

"Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии", - сказал Носатый.

Министр также заявил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, но угроза безопасности страны сохраняется.

"Но я считаю, что ситуация очень горячая, эскалация может достигнуть максимальной высоты", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее днем заявил, что Молдавия не должна видеть угрозу в России и в ее интересах искать взаимовыгодные отношения с Москвой. По его словам, Молдавия не превращается в центр "анти-России", как это пытались сделать на Украине.

Политика,Дмитрий Песков,
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