РФ дала Молдавии обещание по поводу спецоперации

Молдавия получила от российской стороны заверения в том, что спецоперация на Украине не создает прямых угроз для Кишинева. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что Минобороны Молдавии не общается с российскими коллегами напрямую, и обсуждение шло на уровне послов и военных атташе.
"Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии", - сказал Носатый.
Министр также заявил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, но угроза безопасности страны сохраняется.
"Но я считаю, что ситуация очень горячая, эскалация может достигнуть максимальной высоты", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее днем заявил, что Молдавия не должна видеть угрозу в России и в ее интересах искать взаимовыгодные отношения с Москвой. По его словам, Молдавия не превращается в центр "анти-России", как это пытались сделать на Украине.