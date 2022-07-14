РФ дала Молдавии обещание по поводу спецоперации

Молдавия получила от российской стороны заверения в том, что спецоперация на Украине не создает прямых угроз для Кишинева. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, сообщает РИА "Новости".

Фото: Vladislav Culiomza/Reuters Vladislav Culiomza/Reuters

Он отметил, что Минобороны Молдавии не общается с российскими коллегами напрямую, и обсуждение шло на уровне послов и военных атташе.

"Мы получаем спокойные сообщения, что военная операция не касается Молдавии и нет прямых угроз для Молдавии", - сказал Носатый.

Министр также заявил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, но угроза безопасности страны сохраняется.

"Но я считаю, что ситуация очень горячая, эскалация может достигнуть максимальной высоты", - подчеркнул он.