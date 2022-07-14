Молдавии было бы выгоднее искать с Россией добрых и взаимоуважительных отношений. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о необходимости усиления армии страны из-за якобы имеющейся угрозы со стороны России.

"Молдавия не должна видеть какую-то угрозу [в России]. Это совершенно абсурдно, - сказал Песков. - Было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений".

Представитель Кремля считает неуместным сравнение отношений Москвы и Киева и Москвы и Кишинева. "Все-таки Молдавия не превращалась, хотя, наверное, были желающие, в центр "анти-России", как это пытались сделать на Украине. Там другая история", - добавил он.