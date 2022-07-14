Медведев сравнил США и Британию с персонажами "Скотного двора"

«Это, можно сказать, суть американского понимания демократии. Она очень простая, эта скотская модель мироустройства. Как и правила хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна (сильно напоминающего роль Британии), который на ферме наводил пропаганду и агитацию. Всем все нельзя. А вот США — все можно. Если кто-то не согласен, он будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», — отметил Медведев.