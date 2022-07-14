Медведев сравнил США и Британию с персонажами "Скотного двора"

Политика США опирается на принципы, описанные писателем Джорджем Оруэллом в антисоветской повести «Скотный двор». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Экс-президент РФ отметил, что политики в США воспринимают произведение Оруэлла «буквально, как руководство к действию. Или инструкцию по эксплуатации себе подобных».
По его словам, США опираются на лозунг, «который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих».
«Это, можно сказать, суть американского понимания демократии. Она очень простая, эта скотская модель мироустройства. Как и правила хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна (сильно напоминающего роль Британии), который на ферме наводил пропаганду и агитацию. Всем все нельзя. А вот США — все можно. Если кто-то не согласен, он будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», — отметил Медведев.
«Скотный двор» — сатирическая повесть-притча писателя Джорджа Оруэлла, изданная в 1945 году. По общепринятому мнению литературных критиков, повесть является аллегорией на русскую революцию 1917 года и последовавшее за ней установление власти советов. Образ упомянутого Медведевым «хряка Наполеон» был срисован с Иосифа Сталина.
При этом Дмитрий Медведев — не первый, кто сопоставляет американскую политику со антисталинским произведением Оруэлла. В 2004 году такое сравнение делал американский миллиардер Джордж Сорос.
В апреле стало известно, что актер Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в трилогии «Властелин колец», выступит режиссером анимационной адаптации «Скотного двора».