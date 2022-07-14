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27 минут назад

Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

ТАССиещё 6

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Путин изменил статью 275 Уголовного кодекса
Фото: ReutersReuters

Статья 275 Уголовного кодекса России дополняется ответственностью за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

"Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", - говорится в законе.

Максимальное наказание за переход на сторону противника составляет 20 лет лишения свободы.

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Такая же ответственность предусмотрена за оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России.

Политика,Владимир Путин,
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