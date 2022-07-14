Путин изменил статью 275 Уголовного кодекса

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

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Статья 275 Уголовного кодекса России дополняется ответственностью за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

"Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", - говорится в законе.

Максимальное наказание за переход на сторону противника составляет 20 лет лишения свободы.