Министр обороны Израиля Бени Ганц во время церемонии встречи с президентом США Джо Байденом попытался открыть пластиковую бутылку с водой зубами. Об этом пишет Газета.ru . Видео опубликовано в Telegram-канале Readovka.

На видео видно, что, когда израильской делегации, изнывающей от жары, принесли бутылки с водой, министр не стал открывать бутылку руками в отличие от женщины, сидящей рядом и уже пьющей воду. 63-летний высокопоставленный чиновник решил прибегнуть к нестандартному методу — открыть бутылку зубами.