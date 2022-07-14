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54 минуты назад

Министр обороны Израиля на встрече с Байденом попытался открыть бутылку зубами. Видео

Денис Фьючин

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время церемонии встречи с президентом США Джо Байденом попытался открыть пластиковую бутылку с водой зубами. Об этом пишет Газета.ru. Видео опубликовано в Telegram-канале Readovka.

На видео видно, что, когда израильской делегации, изнывающей от жары, принесли бутылки с водой, министр не стал открывать бутылку руками в отличие от женщины, сидящей рядом и уже пьющей воду. 63-летний высокопоставленный чиновник решил прибегнуть к нестандартному методу — открыть бутылку зубами.

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