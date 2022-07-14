Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, обобщает действующие нормы законодательства РФ об иноагентах, вводит ряд новых положений и вступает в силу с 1 декабря 2022 года.