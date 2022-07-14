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30 минут назад

Захарова: США передавали Киеву разведданные для ударов системами HIMARS по Донбассу

ТАССиещё 2

США предоставляли Киеву разведданные и направили на Украину инструкторов, чтобы наводить удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по жителям Донбасса. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: США передавали Киеву разведданные для ударов по Донбассу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она акцентировала внимание на том, что украинская сторона не прекращает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), "огонь ведется избирательно - по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам". "Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединенных Штатов Америки реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима "правильно прицелиться", - отметила дипломат.

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"Именно с поставками этих тяжелых вооружений связана заметная активизация артиллерии ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), которая, судя по всему, получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", - добавила представитель МИД РФ.

Она указала, что список страдающих "от подобных варварских бомбардировок" населенных пунктов ДНР, ЛНР и Херсонской области "можно пополнять ежедневно". По словам Захаровой, США "более чем устраивает" подобное положение вещей. "Иначе ничем иным нельзя объяснить озвученное 8 июля намерение Вашингтона поставить на Украину очередные четыре единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и запчасти. На эти цели предназначены порядка $2,7 млрд", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео

1 июня власти США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.

Высокомобильная реактивная система залпового огня HIMARS разработана американской компанией Lockheed Martin. Представляет собой установку с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракетой семейства ATACMS (Army Tactical Missile System), которая смонтирована на пятитонное шестиколесное шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle). Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

Политика,Армия,Мария Захарова,МИД России,
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