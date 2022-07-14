Захарова: США передавали Киеву разведданные для ударов по Донбассу

США предоставляли Киеву разведданные и направили на Украину инструкторов, чтобы наводить удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по жителям Донбасса. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она акцентировала внимание на том, что украинская сторона не прекращает массированно обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), "огонь ведется избирательно - по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам". "Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединенных Штатов Америки реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима "правильно прицелиться", - отметила дипломат.

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"Именно с поставками этих тяжелых вооружений связана заметная активизация артиллерии ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), которая, судя по всему, получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", - добавила представитель МИД РФ.

Она указала, что список страдающих "от подобных варварских бомбардировок" населенных пунктов ДНР, ЛНР и Херсонской области "можно пополнять ежедневно". По словам Захаровой, США "более чем устраивает" подобное положение вещей. "Иначе ничем иным нельзя объяснить озвученное 8 июля намерение Вашингтона поставить на Украину очередные четыре единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и запчасти. На эти цели предназначены порядка $2,7 млрд", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

1 июня власти США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.