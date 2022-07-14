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21 минуту назад

МИД РФ: спецоперация продолжится несмотря на поддержку Киева США

Никита Бородкин

Российская спецоперация будет продолжаться несмотря на устремление США и их союзников «укрепить безопасность» Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

МИД РФ: спецоперация продолжится несмотря на поддержку Киева США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как бы ни старались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией специальная военная операция будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены», — подчеркнула она.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После этого страны запада решили увеличить военную помощь Киеву, нарастив поставки вооружений, а также оказывая различные военные вспомогательные услуги.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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