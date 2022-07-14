МИД РФ: спецоперация продолжится несмотря на поддержку Киева США

«Как бы ни старались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией специальная военная операция будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены», — подчеркнула она.