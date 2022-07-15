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23 минуты назад

Киев призвали смириться с потерей Запорожской области

Lenta.ruиещё 2

Киев должен смириться с невозможностью вернуть Запорожскую область. К этому призвал глава администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Киев призвали смириться с потерей Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что для области самым главным событием станет будущее объединение с Россией.

По его словам, различные социологические опросы подтверждают, что большинство населения региона выступают за то, чтобы Запорожская области стала неотъемлемой частью России.

«Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий», — добавил он.

Политика,Русский язык,Владимир Рогов,
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