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51 минуту назад

Медведев прокомментировал заявление Драги об отставке картинкой

Газета.Ruиещё 1

Заместитель председателя Совета Безопасности России и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале заявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку, опубликовав коллаж.

Медведев прокомментировал заявление Драги об отставке картинкой
Фото: ТАССТАСС

На картинке совмещены портреты премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьера Италии.

Стала известна причина отставки Марио Драги

Третий силуэт остается под вопросом.

Дмитрий Медеведев/Telegram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке 8 июля. Он продолжит занимать эту задержится на этой должности еще несколько месяцев, пока не будет выбран новый глава правительства.

Драги заявил, что уходит в отставку 14 июля. В тот же вечер поступило сообщение, что президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера.

Политика,Борис Джонсон,Марио Драги,Серджо Маттарелла,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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