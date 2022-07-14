Медведев прокомментировал заявление Драги об отставке картинкой

Заместитель председателя Совета Безопасности России и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале заявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку, опубликовав коллаж.

Фото: ТАСС ТАСС

На картинке совмещены портреты премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьера Италии.

Третий силуэт остается под вопросом.

Дмитрий Медеведев/Telegram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке 8 июля. Он продолжит занимать эту задержится на этой должности еще несколько месяцев, пока не будет выбран новый глава правительства.