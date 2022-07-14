Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали им российские документы, затрудняя возвращение домой. Также госсекретарь США призвал власти РФ «предоставить независимым сторонним наблюдателям доступ на фильтрационные объекты и в районы принудительной депортации» украинцев.