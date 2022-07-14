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55 минут назад

В МИД России назвали «враньем» заявление Блинкена о насильственном удерживании украинцев

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильственном удержании на территории России украинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали им российские документы, затрудняя возвращение домой. Также госсекретарь США призвал власти РФ «предоставить независимым сторонним наблюдателям доступ на фильтрационные объекты и в районы принудительной депортации» украинцев.

Захарова подчеркнула, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт, а заявление Блинкена оценила кратко и емко.

«Это вранье», - констатировала она в эфире «Соловьев Live».

В свою очередь в посольстве России в США назвали слова Блинкена «низкокачественной западной дезинформацией».

«Вооруженные Силы Российской Федерации, общественные организации и простые россияне оказывают жителям освобожденных территорий всестороннюю помощь. (…) Функционируют гуманитарные коридоры, через которые мирные граждане могут беспрепятственно передвигаться в любом направлении. Украинцы получают российское гражданство добровольно», - подчеркивается в сообщении в официальном Telegram-канале посольства.

В дипмиссии констатировали, что «очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции».

Политика,Видео,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Верховный суд,МИД России,
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