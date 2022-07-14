Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильственном удержании на территории России украинцев. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали им российские документы, затрудняя возвращение домой. Также госсекретарь США призвал власти РФ «предоставить независимым сторонним наблюдателям доступ на фильтрационные объекты и в районы принудительной депортации» украинцев.
Захарова подчеркнула, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт, а заявление Блинкена оценила кратко и емко.
«Это вранье», - констатировала она в эфире «Соловьев Live».
В свою очередь в посольстве России в США назвали слова Блинкена «низкокачественной западной дезинформацией».
«Вооруженные Силы Российской Федерации, общественные организации и простые россияне оказывают жителям освобожденных территорий всестороннюю помощь. (…) Функционируют гуманитарные коридоры, через которые мирные граждане могут беспрепятственно передвигаться в любом направлении. Украинцы получают российское гражданство добровольно», - подчеркивается в сообщении в официальном Telegram-канале посольства.
В дипмиссии констатировали, что «очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции».