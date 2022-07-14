США захотели вытеснить Россию из торговли продовольствием

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту», — говорится в сообщении дипломатической миссии. Российские дипломаты утверждают, что это Киев виноват в продовольственном кризисе. Они добавили, что попытки США обвинить Россию в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины — часть плана по переделу глобального агропромышленного рынка. США намерены устранить Россию из сферы торговли продовольствием, уверены дипломаты.