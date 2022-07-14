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55 минут назад

США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство

Елена Прошина

США обвиняют Россию в блокировании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без каких-либо оснований. Таким образом они пытаются переделать агропромышленный рынок. К этому выводу пришло посольство России в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

США захотели вытеснить Россию из торговли продовольствием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту», — говорится в сообщении дипломатической миссии. Российские дипломаты утверждают, что это Киев виноват в продовольственном кризисе. Они добавили, что попытки США обвинить Россию в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины — часть плана по переделу глобального агропромышленного рынка. США намерены устранить Россию из сферы торговли продовольствием, уверены дипломаты.

Кроме того, в сообщении отмечается, что санкции со стороны США и подрыв цепочек поставок значительно усложняют деятельность импортеров. В посольстве РФ в Вашингтоне пояснили, что Вашингтон активно использует односторонние санкции, чтобы заблокировать торгово-экономическое взаимодействие России с внешним миром.

В ООН обеспокоены возможной угрозой продовольственного кризиса. Украина и западные страны считают Россию ответственной за блокаду черноморских портов. Москва отвергает эти обвинения.

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