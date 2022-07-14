США захотели вытеснить Россию из торговли продовольствием

США обвиняют Россию в блокировании вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без каких-либо оснований. Таким образом они пытаются переделать агропромышленный рынок. К этому выводу пришло посольство России в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.
«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту», — говорится в сообщении дипломатической миссии. Российские дипломаты утверждают, что это Киев виноват в продовольственном кризисе. Они добавили, что попытки США обвинить Россию в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины — часть плана по переделу глобального агропромышленного рынка. США намерены устранить Россию из сферы торговли продовольствием, уверены дипломаты.
Кроме того, в сообщении отмечается, что санкции со стороны США и подрыв цепочек поставок значительно усложняют деятельность импортеров. В посольстве РФ в Вашингтоне пояснили, что Вашингтон активно использует односторонние санкции, чтобы заблокировать торгово-экономическое взаимодействие России с внешним миром.
В ООН обеспокоены возможной угрозой продовольственного кризиса. Украина и западные страны считают Россию ответственной за блокаду черноморских портов. Москва отвергает эти обвинения.