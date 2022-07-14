В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
30 минут назад

МИД: Россия не препятствует вывозу зерна Украины

RT на русскомиещё 1

Никаких препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

В МИД России прокомментировали вывоз зерна с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, необходимо начать с разминирования портов, заминированных украинской стороной.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе на состоявшейся в Стамбуле встрече по поставкам зерна.

Политика,Сергей Вершинин,Владимир Зеленский,МИД России,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители