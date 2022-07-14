Зюганов: вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал решение Северной Кореи о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В своем Telegram-канале политик отметил, что подобный шаг со стороны КНДР в отношении ДНР и ЛНР "назрел".

"Приветствую решение Корейской Народной Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства", - написал Зюганов.

Северная Корея подтвердила факт признания ДНР и ЛНР еще 13 июля, о чем сообщили в посольстве КНДР в России. Подобное решение в Пхеньяне приняли вслед за Сирией и Россией, которые признали суверенитет республик 29 июня и 21 февраля соответственно. В конце февраля схожий шаг сделали и в Абхазии. Первой же ДНР и ЛНР официально признала Южная Осетия еще летом 2014 года.