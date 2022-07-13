Дмитрий Медведев подчеркнул, что ЕС вынужденно «признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы». Но все же это состоялось и в вопросах перевозки грузов найдено компромиссное решение.

Он уточнил, что с высокой долей вероятности в Брюсселе решились на этот шаг, так как не пожелали потерять «выгодный транзит по территории России».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также опубликовал в своем канале в мессенджере комментарий по вопросам транзита. Он уточнил, что решение ЕС «является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок».

Политик поблагодарил российских дипломатов за достигнутый результат и сообщил, что власти региона будут «добиваться полного снятия ограничений».