Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что одобряет решение ЕС по вопросам транзита в Калининградскую область.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что ЕС вынужденно «признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы». Но все же это состоялось и в вопросах перевозки грузов найдено компромиссное решение.
Он уточнил, что с высокой долей вероятности в Брюсселе решились на этот шаг, так как не пожелали потерять «выгодный транзит по территории России».
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также опубликовал в своем канале в мессенджере комментарий по вопросам транзита. Он уточнил, что решение ЕС «является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок».
Политик поблагодарил российских дипломатов за достигнутый результат и сообщил, что власти региона будут «добиваться полного снятия ограничений».
Представители Еврокомиссии рассказали в среду, 13 июля, что санкции действуют по-прежнему, без каких-либо послаблений, в отношении автомобильных перевозок в Калининград. Разрешается только транзит по железной дороге, сообщает РИА «Новости».