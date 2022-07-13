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23 минуты назад

Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что одобряет решение ЕС по вопросам транзита в Калининградскую область.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ЕС вынужденно «признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы». Но все же это состоялось и в вопросах перевозки грузов найдено компромиссное решение.

ЕК разрешила транзит в Калининград по железным дорогам

Он уточнил, что с высокой долей вероятности в Брюсселе решились на этот шаг, так как не пожелали потерять «выгодный транзит по территории России».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также опубликовал в своем канале в мессенджере комментарий по вопросам транзита. Он уточнил, что решение ЕС «является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок».

Политик поблагодарил российских дипломатов за достигнутый результат и сообщил, что власти региона будут «добиваться полного снятия ограничений».

Представители Еврокомиссии рассказали в среду, 13 июля, что санкции действуют по-прежнему, без каких-либо послаблений, в отношении автомобильных перевозок в Калининград. Разрешается только транзит по железной дороге, сообщает РИА «Новости».

Политика,Видео,Антон Алиханов,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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