Главное из заявлений Пескова

Вопрос транзита в Калининград через Литву окончательно еще не решен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», – сказал Песков, призвав «набраться терпения».

Он также отметил, что переговоры по разблокированию экспорта зерна с Украины ведутся по линии военных. Информация от них будет предоставляться по мере необходимости.

Также представитель Кремля назвал юридическим казусом и безграмотностью внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании суверенитета несуществующей Ичкерии.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой», - отметил Песков, добавив, что существование подобного законопроекта говорит о «качестве законотворческой работы в Верховной раде».

Кроме того, он сообщил, что президент РФ Владимир Путин не будет обсуждать с иранским коллегой Ибрагимом Раиси закупку беспилотников в ходе их предстоящей встречи в Тегеране. Он также отказался комментировать данную информацию.