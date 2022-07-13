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1 час назад

Главное из заявлений Пескова

Алиса Селезнёва

Вопрос транзита в Калининград через Литву окончательно еще не решен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», – сказал Песков, призвав «набраться терпения».

Он также отметил, что переговоры по разблокированию экспорта зерна с Украины ведутся по линии военных. Информация от них будет предоставляться по мере необходимости.

Также представитель Кремля назвал юридическим казусом и безграмотностью внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании суверенитета несуществующей Ичкерии.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой», - отметил Песков, добавив, что существование подобного законопроекта говорит о «качестве законотворческой работы в Верховной раде».

Кроме того, он сообщил, что президент РФ Владимир Путин не будет обсуждать с иранским коллегой Ибрагимом Раиси закупку беспилотников в ходе их предстоящей встречи в Тегеране. Он также отказался комментировать данную информацию.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран поставит России беспилотники. При этом он не привел никаких доказательств этой информации. В свою очередь, МИД Ирана уже опроверг эти сведения.

Политика,Видео,Джейк Салливан,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,
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