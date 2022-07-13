Кремль прояснил ситуацию с договоренностями по транзиту в Калининград

Москва ждет подвижек в ситуации с блокировкой транзита в Калининград со стороны Литвы, но пока окончательного решения этого вопроса нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем", - сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что ЕС и РФ якобы достигли договоренности о транзите грузов в регион. Ранее такую информацию привели "Известия", ссылаясь на неназванные источники с российской стороны. При этом власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений.

Литва 18 июня прекратила транзит в Калининград и из Калининграда подпавших под европейские санкции товаров. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что область предложила четыре варианта ответных мер на ограничение Литвой транзита грузов. Правительство Литвы и руководство ЕС в свою очередь отмечали, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только "последовательно применяет европейские санкции".

Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Правительство Калининградской области

«На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны нет. Документов также опубликовано не было», — приводит его слова ТАСС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны сообщила, что Евросоюз и Россия договорились насчёт транзита грузов в Калининградскую область.

Литва с понедельника расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Несмотря на протесты Москвы и Берлина, власти страны не ослабили санкционное давление на российский эксклав. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций.

«Испытание решимости Европы»

Литва в понедельник расширила ограничения на торговлю через свою территорию с Калининградом, поскольку вступили в силу ранее объявленные санкции Европейского Союза против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на высказывание представителя литовской таможни.

По его словам, под запрет с 11 июля попал транзит бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

В статье уточняется, что торговые ограничения усилены в том числе потому, что правительства, рынки и компании ЕС опасаются продления Россией отключения «Северного потока – 1», по которому российский газ поступает в Европу. С понедельника поставки газа по магистрали были остановлены из-за начала плановых ремонтных работ, которые продлятся до 21 июля.

Авторы материала пояснили, что Калининградская область граничит с двумя странами НАТО и ЕС – Литвой и Польшей. Большинство товаров из России поставляются в эксклав через территорию прибалтийского государства по железнодорожным и автомобильным путям.

«Спор вокруг изоляции Калининграда является испытанием решимости Европы обеспечить соблюдение санкций, вызывая опасения по поводу эскалации конфронтации с Россией», — говорится в статье.

Согласно информации Reuters, хотя европейские официальные лица при поддержке Германии в конце июня искали компромисс для разрешения ситуации, Литва «имеет серьезные сомнения относительно того, что можно рассматривать как уступку Москве».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что принятые против России санкции «имеют ступенчатый характер», их утвердили еще в марте. Поэтому вступившие в силу с понедельника ограничения Литвы не новы.

«Сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам», — пояснил он в своем Telegram-канале.

В качестве ответной меры Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров, в том числе транзитных из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией, за исключением для Калининградской области.

«Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС», — написал губернатор.

Запрет транзита

18 июня стало известно, что Литва прекратила пропускать в Калининградскую область подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из других регионов России. 21 июня выяснилось, что ограничения также коснулись грузовых автоперевозок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 июня, что Литва должна осознавать всю серьезность последствий эмбарго на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Она добавила, что считает действия литовских властей «агрессивными» и «враждебными».

«Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят <…> Мне кажется, они должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Однако в Литве настаивают, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Однако 30 июня Der Spiegel сообщил, что Брюссель и Берлин хотят вынудить Литву снять запрет на транзит в Калининград. Более того, немецкие власти «возмущены» действиями прибалтийской республики.

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспорт из России в Россию», — говорят они. Это разрешено», — отмечается в статье.

Согласно источникам издания, в ФРГ опасаются, что «конфликт с Россией может продолжить эскалацию». В Германии также не хотят, чтобы Москва «применила силу для создания наземного коридора».

«Достойный» ответ

7 июля представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил, что ведомство пока не направляло разъяснений Литве по калининградскому транзиту.

«Я могу сказать, что никакого развития по сравнению с прошлой неделей не было. Мы остаемся в контакте с властями Литвы», — приводит его слова ТАСС.

Еще один представитель ЕК Дэниэл Ферри отказался отвечать, должна ли Литва запретить с 10 июля транзит в Калининград цемента, табака и алкоголя.

«Что касается санкций, мы находимся во взаимодействии с властями государств ЕС постоянно, поскольку от них зависит выполнение санкций. Я не могу комментировать конкретные вопросы сроков введения запрета на перевозки отельных грузов. Действительно, ограничительные меры ЕС включают определенные переходные периоды по каждому случаю, но у меня нет перед глазами юридического текста», — сказал он.

Накануне Захарова заявила в эфире «Соловьев Live», что «часики тикают», терпение России «не безгранично», и ответ Москвы «будет достойным». Комментируя тот факт, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для Литвы по транзиту в Калининград, официальный представитель МИД заметила, что ведомство действует быстро в отношении введения санкций против России, но не в случае с их отменой.

«Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы... Ну как-то нужно активизироваться», — сказала она.

Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзитных перевозок. Такие меры озвучил глава региона Антон Алиханов в ответ на действия Литвы. По словам губернатора, это позволит загрузить морских перевозчиков, а также дать работу калининградским портам, серьезно пострадавшим от ограничений со стороны Евросоюза.

Тем временем, на российско-литовской границе стоят более пятисот фур. Одни ожидают выезда из Калининградской области, другие, наоборот, не могут въехать.

Конца и края этой колонне не видно, фуры стоят в буквальном смысле от горизонта до горизонта. Очередь растянулась более чем на десять километров, в ожидании водители проводят по несколько суток. Большинство уже заглушили двигатели, чтобы не тратить топливо.

На российско-литовской границе снова пробка. Водители терпят неудобства, предприниматели - убытки. Причину такого длительного ожидания водители сообщают друг другу по цепочке из самого центра затора.

Список товаров, попавших под санкции, весьма обширен. Только ввели их страны Евросоюза против России уже несколько месяцев назад, и к транзиту внутреннему они отношения иметь не должны. Об этом сегодня напомнил губернатор Калининградской области в соцсетях.

Тем не менее, Литва продолжает настаивать на собственной вольной трактовке. В качестве возможных ответных действий нашей страны политологи сейчас рассматривают все возможные меры.

«Нет сомнений, что ответ России уже подготовлен, и он будет достаточно жестким. По этому ответу Россия вводит блокаду транзита не только Литвы, но и Латвии, Эстонии, других стран Прибалтики», - рассказал политолог Сергей Марков.

На этом фоне в Калининграде началась акция протеста у Генконсульства Литвы. Перед зданием установлены 16 двусторонних стендов в человеческий рост с фотографиями людей, которых арестовали по политическим мотивам в странах Прибалтики и на Украине. Статус же заложников по политическим мотивам сейчас де-факто получили все жители самого западного региона страны.

России «стоит подумать» о том, чтобы дать соответствующий ответ на блокаду транзита в Калининград, сказал временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз.

Поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно, есть же перевозки, которые через Россию идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили, — сказал Рябоконь.

Он добавил, что электрическая система БРЭЛЛ, которая синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, хоть и не обеспечивает Прибалтику ресурсом, но является страховкой на случай блэкаута и пиковых нагрузок. Рябоконь считает, что «если им нужна помощь», то государства должны вести разговор иначе.

Литва демонстрирует, что никакие из действующих соглашений, для нее не являются священными, и то, что в любой момент в связи с текущей ситуацией в отношениях между Россией и Западом можно делать все, что угодно, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Так депутат прокомментировал введение Вильнюсом нового этапа санкционных ограничений на транзит российских товаров в Калининградскую область. С 10 июля под блокировку попал алкоголь, промышленные химикаты на основе спирта, древесина и цемент.

«Поэтому я не вижу иного выхода, кроме того, как продемонстрировать им, что и мы можем делать все, что угодно. Начиная от денонсации договора о признании государственных границ и других подобных вещей. За этим не обязательно должно следовать какое-то действие, то есть само по себе непризнание не означает немедленного применения силы или чего-то еще в этом роде», — отметил Затулин.

С точки зрения депутата, окончательный ответ предстоит определить руководству России, но в любом случае подход Литвы к транзиту в Калининградскую область не может быть безразличен Москве.

«Дело не только в практическом ущербе от ограничения транзита, но и в испытании нашей способности добиться восстановления справедливости и выполнения договоров, заключенных прежде», — подчеркнул депутат.

Угроза банкротства нависла над более чем 200 транспортными компаниями Литвы, которые в такой ситуации оказались из-за потери в связи с санкциями ЕС против России грузового транзита в Калининградскую область. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава".

"Согласно экспертным прогнозам, до конца текущего года от 5 до 7% малых и средних транспортных компаний, которые не успели переориентироваться с восточного на другие направления или не имели для этого достаточных финансовых средств, могут оказаться банкротами", - говорится в сообщении.