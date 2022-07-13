В Кремле заявили об ожидании подвижек в ситуации с Калининградом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Россия и ЕС смогли договориться о транзите грузов в Калининград. Об этом пишет ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, пока нельзя сказать, что проблема блокады российского анклава решена.
«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», - заметил Дмитрий Песков.
С 18 июня Литва запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается товаров, попавших в санкционные списки ЕС, в том числе угля, металлов, стройматериалов, высокотехнологичных изделий, бетона и древесины. После 10 августа к ним могут добавиться нефтепродукты.
Сегодня «Известия» со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Брюссель предоставил Москве документ, в котором указано, что идущие в регион товары будут выведены из-под санкций. Однако, по их данным, Литва пока не согласилась на компромисс, который предлагает ЕС.