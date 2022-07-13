В Кремле заявили об ожидании подвижек в ситуации с Калининградом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Россия и ЕС смогли договориться о транзите грузов в Калининград. Об этом пишет ТАСС.

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По словам официального представителя Кремля, пока нельзя сказать, что проблема блокады российского анклава решена.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», - заметил Дмитрий Песков.

С 18 июня Литва запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается товаров, попавших в санкционные списки ЕС, в том числе угля, металлов, стройматериалов, высокотехнологичных изделий, бетона и древесины. После 10 августа к ним могут добавиться нефтепродукты.