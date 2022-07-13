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12 минут назад

В МИД заявили о «моральной агонии» Зеленского

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский находится в «моральной агонии» и ведет борьбу с собственной страной. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД заявили о «моральной агонии» Зеленского
Фото: ReutersReuters

Так Захарова прокомментировали обстрелы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

11 июля украинские военные нанесли удар по Новой Каховке (Херсонская область). Местные власти заявили, что были взорваны склады с селитрой, повреждения также получили здания больницы, школ, детских садов и жилые дома. Был уничтожен местный завод-производитель оборудования для ГЭС. Жертвами атаки стали семеро человек, около 60 получили ранения.

13 июля в ЛНР заявили о массированном ударе по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска

«То, что мы видим у Зеленского на протяжении всех этих месяцев, это уже абсолютная моральная агония. Во всех смыслах этого слова. От тех заявлений, которые он делает, до действий, которые он предпринимает, или предпринимают под его руководством», - заявила представитель МИД.

Захарова заявила, что Зеленский борется со своей страной, и если раньше он «политически» уничтожал Украину и «физически несколько регионов и определенную категорию населения», то сейчас это происходит на территории всей страны.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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