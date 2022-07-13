В МИД заявили о «моральной агонии» Зеленского

«То, что мы видим у Зеленского на протяжении всех этих месяцев, это уже абсолютная моральная агония. Во всех смыслах этого слова. От тех заявлений, которые он делает, до действий, которые он предпринимает, или предпринимают под его руководством», - заявила представитель МИД.