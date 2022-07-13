В Кремле прокомментировали «договоренность» с ЕС о транзите в Калининград

Пока нет окончательных договоренностей по вопросу о транзите грузов в Калининградскую область . Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , его цитирует ТАСС .

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны писали, что Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. По данным собеседников издания, Брюссель предоставил документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. Москву он «полностью удовлетворил».