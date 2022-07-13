Германия отвергла возможность любых переговоров с Россией

В настоящее время не существует никакой возможности вести с Россией переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Stern.

Фото: Annegret Hilse/AP Annegret Hilse/AP

«О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов даже договориться с Международным комитетом Красного Креста о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения?» — сказала Бербок.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, говорил, что для выхода жителей из окруженных населенных пунктов периодически объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Это замедляет темпы российского наступления, но помогает избежать жертв среди мирного населения.

Бэрбок также отвергла призыв к немедленному прекращению огня и проведению переговоров, к чему в своем письме призвала группа немецких интеллектуалов и знаменитостей.

«На месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку, высокомерное. Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?» — объяснила она свою позицию.

Бербок при этом призналась, что ей хотелось бы вести переговоры о мире с главой МИД России Сергеем Лавровым, но выразила сомнение, что у него есть такие полномочия.