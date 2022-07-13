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1 час назад

Мишустин проверил работу горячей линии Росреестра. Видео

Денис Фьючин

Председатель Правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским проверил работу горячей линии ведомства.

Премьер-министр спросил номер телефона call-центра Росреестра и тут же набрал его. После того, как главе российского правительства ответил оператор, он задал вопрос о перечне документов, который необходим для регистрации недвижимости по «дачной амнистии».

В конце телефонного разговора Мишустин уточнил у сотрудницы ведомства ее фамилию, имя и отчество и поблагодарил за профессиональный ответ.

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