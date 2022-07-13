Токаеву предрекли судьбу Януковича и Порошенко

Текст: Глеб Простаков, бизнес-аналитик

Похоже, Казахстан и его президент Касым-Жомарт Токаев оказались в ситуации, очень похожей на ту, в которой побывала Украина и ее свергнутый президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года. Мемы*, рисовавшие Януковича, растянувшегося в шпагате между Россией и Евросоюзом, точно отражали суть происходящего. Тогда Янукович выбрал не выбирать, отложив, но не отказавшись от подписания соглашения об ассоциативном членстве Украины в ЕС. Впрочем, этот кульбит многовекторности, как известно, не спас Януковича от печальной участи изгоя в собственной стране.

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Токаев сейчас рискует наступить на те же грабли, что и Янукович. На днях стало известно о том, что казахский Минфин вынес на общественное обсуждение проект приказа, регламентирующего поставки подсанкционных товаров в Россию и Белоруссию. Суть документа сводится к следующему: налоговая и таможенная служба Казахстана не будет заверять копии счетов-фактур на товары, запрещенные странами Запада для экспорта в РФ и РБ. А без заверенных счетов-фактур товары не пересекут границу.

Проект приказа был умело закамуфлирован. Достаточно увидеть его замысловатое название – «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь» – чтобы стало ровным счетом ничего не понятно. Но содержание «пилота» не оставляет никаких сомнений: предложено запретить экспорт всех подсанкционных товаров в страны, которые, как и Казахстан, являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Публикация проекта приказа вызвала даже больший резонанс, чем заявления Токаева на Петербургском международном экономическом форуме о том, что Нур-Султан никогда не признает «квазигосударства ДНР и ЛНР». Одно дело – геополитические реверансы перед Западом, другое – вполне конкретный удар в спину ключевого партнера в ЕАЭС. После того, как снег сдвинулся с вершины горы, рискуя стать лавиной, проект приказа поспешно убрали с сайта для публикации нормативно-правовых актов, несмотря даже на то, что время для его обсуждения не было исчерпано. Осадочек, впрочем, остался.

Параллельно развивалась другая история, связанная с блокировкой поставок казахстанской нефти через порт Новороссийск. Основным маршрутом экспорта в западном направлении является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), акционерный состав которого представляет собой пеструю смесь из долей государств (России и Казахстана) и частных компаний (Chevron, Shell, «Роснефть» и «Лукойл»). Но поскольку труба заканчивается в порту Новороссийска, именно Россия фактически контролирует экспорт добываемой западными компаниями в Казахстане нефти. После того, как исчез раздражающий приказ, 11 июля по волшебному совпадению Краснодарский суд своим решением заменил приостановку работы КТК на 30 дней (из-за экологических нарушений) штрафом в 200 тыс. рублей.

Этот размен несколько ослабил резко возросшее в последнее время напряжение между Москвой и Нур-Султаном. Но проблема, конечно, никуда не делась. Налицо – откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать – санкции не утверждены на уровне ООН.

При этом на западную аудиторию транслируется тезис о том, что Казахстан не желает служить инструментом обхода введенных ограничений и опасается введения вторичных санкций уже против себя самого.

И здесь, конечно, возникает логический вопрос: где заканчиваются национальные интересы и начинаются союзнические обязательства? На этот вопрос в самое ближайшее время и предстоит дать ответ президенту Токаеву. Шпагат уже достиг 180 градусов, растягиваться дальше некуда. Решение для Токаева особенно трудное, учитывая его дефицит легитимности как главы государства. Не секрет, что президент Казахстана стал во главе государства как преемник Нурсултана Назарбаева, который после январских событий в республике утратил рычаги влияния на принятие решений и привилегии, которыми пользовался как елбасы – первый президент Казахстана и лидер нации.

Для подавления беспорядков, грозивших перерасти в бунт с риском для самой государственности Казахстана, были привлечены силы ОДКБ, в которых без сомнения ключевую роль играет Россия. В результате Назарбаев и его клан окончательно сошли с политической сцены. Токаев остался, но почти сразу стал играть в очень рискованную игру. Его присутствие на ПМЭФ можно было бы считать жестом благодарности за более чем толерантное участие России в казахстанских событиях. И даже его заявления о непризнании ДНР и ЛНР можно было воспринять как попытку избавиться от реноме ставленника России.

Но Токаев пошел намного дальше. Для начала он выступил откровенным лоббистом интересов Китая, причем сделал это прямо на площадке ПМЭФ. Из заявлений Токаева следует, что приоритетом для России и Казахстана должно стать сближение с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и китайским проектом «Один пояс – один путь». Причем сближаться предлагается не всем вместе в рамках ЕАЭС, а по отдельности. Открытая же поддержка Казахстаном западных санкций против России и Белоруссии будет фактически означать курс на выход Нур-Султана из ЕАЭС и отдаление от РФ.

И в этот раз Токаев рискует повторить участь другого своего украинского коллеги – Петра Порошенко, который, как известно, взял на вооружение и активно продвигал тезис «Дальше от Москвы!». И пусть Порошенко пока не сбежал с Украины, как Янукович, обстоятельства могут очень скоро вынудить его сделать это.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Текст: Максим Ермолов

Отношения России и Казахстана на официальном уровне остаются союзническими, заверяет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но это пришлось подтверждать не просто так — журналисты спрашивали у него, что означает приостановка деятельности Каспийского трубопроводного консорциума и проект минфина Казахстана о соблюдении ряда санкций. Кроме того, Казахстан не собирается отказываться от нейтралитета по украинскому вопросу. «Газета.Ru» разбиралась, от чего зависит дружба на постсоветском пространстве.

Это норма

Отношения России и Казахстана переживают ряд испытаний, но как утверждают власти, по экономическим и экологическим причинам. Политически же Нур-Султан — по-прежнему союзник Москвы, а стороны находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поводом же для вопросов на эту тему стал ряд неординарных новостей.

Казахстан с самого начала спецоперации максимально отстранился от поддержки России по Украине, выбрав нейтралитет, и отказался помогать Москве обходить санкции.

После этого начались консультации Казахстана и Евросоюза о предотвращении влияния санкций против России на центральноазиатскую республику.

В начале июля минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, по которому будут соблюдаться санкции на поставки отдельных товаров в Россию.

Однако нет алармистских настроений не только в Кремле, но и в Госдуме. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») отказался разговаривать на эту тему.

«Я не буду комментировать этот проект. Вот если его примут, тогда и будем разговаривать», — сказал парламентарий «Газете.Ru», повесив трубку.

Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов сказал «Газете.Ru», что Казахстан и Россия — независимые государства со своими национальными приоритетами, которые могут разниться.

«У нас могут быть разные степени отношений с другими странами. И это нормально», — уверен он.

Нефтяная сага

Казахстан и Россию разделяет и нефтяной вопрос. Сначала президент Касым-Жомарт Токаев, по сути, предложил странам Евросоюза заменить казахстанской нефтью российскую.

«Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», — сказал он.

Всего через сутки после заявления Токаева суд Новороссийска постановил остановить работу морского терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) на 30 суток для устранения экологических нарушений — там Ространснадзор нашел «несколько документарных нарушений по ликвидации аварийных разливов нефти».

Сейчас через КТК проходит примерно две трети казахстанского нефтяного экспорта в Евросоюз (сильнее всего от него зависят страны Южной Европы), и в результате решения суда не будет поставляться 1,3 млн баррелей в сутки — около 1% от всего мирового потребления.

Так как КТК решил обжаловать вердикт, поставки нефти по этому маршруту пока не прекращаются. Если это все-таки произойдет, то повысится спрос на российскую нефть, считают некоторые экономисты. А Казахстан за этот месяц не досчитается примерно 4% годового дохода бюджета.

Следующим элементом нефтяной саги стало поручение Токаева правительству проработать альтернативный путь для экспорта нефти, назвав приоритетным Транскаспийский маршрут — в обход России.

«Вряд ли это политически мотивированное [заявление]», — так отреагировал на это Дмитрий Песков.

Не надо обострять и обижаться

При этом схожая политико-экономическая комбинация событий уже фиксировалась в июне. Сначала Токаев сделал ряд вызвавших резонанс высказываний, в том числе на ПМЭФ в присутствии Путина, — например, о нежелании признавать «квазигосударства» ЛНР и ДНР. Он также акцентировал внимание на том, что именно Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а не Россия направляла миротворцев в Казахстан во время массовых протестов и беспорядков в январе 2022 года. Вскоре акватория, прилегающая к выносным причальным устройствам КТК, была полностью закрыта на неделю для движения судов, что привело к остановке отгрузки нефти. Официальная причина — обнаруженные противокорабельные мины в бухте Новороссийска времен Великой Отечественной войны.

Однако профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев сказал «Газете.Ru», что пока не видит поводов не верить официальным заявлениям.

«Я пока здесь могу только повторить, что вопросы, связанные с прокачкой нефти в Новороссийск, связаны с исключительно экологическими моментами. А разные трения психологического характера между представителями казахстанской и российской элиты давно имеют место. Например, были определенные вопросы по русскому языку и языковых патрулей, но еще задолго до СВО. А сейчас мы должны исходить из того, что говорит российское государство», — отметил он.

Казахстанский политик Косанов, в свою очередь, призвал Москву саму не обострять лишний раз отношения. По его мнению, «щекотливую ситуацию» на ПМЭФ спровоцировала ведущая мероприятия Маргарита Симоньян, которая также была в курсе позиции Токаева. При этом политик говорит, что правящим кругам в России важно понять, что Казахстан может иметь отличную от России оценку событий, но это не означает «желание ухудшить отношения с ней».

«В острейший период, который переживаем все мы, любое контрдействие (например, периодические запретительные решения российской стороны по КТК) будет иметь политическую окраску. Но не надо давать поводы для этого! Любое недружественное решение может иметь необратимые последствия для двусторонних отношений. Россия сделала свой цивилизационный выбор. И ей самой пожинать плоды такого противостояния», — говорит он.

Никто ничего не требует

Профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев также считает, что никакого разлада между государствами, который негативно влиял бы на интеграционные процессы, нет.

«Позиция Токаева по Украине была известна Кремлю и до ПМЭФ, фактически еще с 2014 она неизменна. Спецоперация — сугубо российский подход, и Казахстан не имеет к нему никакого отношения. Позиция Токаева — Казахстан за мирный способ урегулирования. Я бы не стал говорить, что это звучит резко», — отмечает он.

Косанов также уверен, что изменение отношений коллективного Запада к России не влияет на отношения между союзниками по ЕАЭС.

«Не нужно периодически возникающие проблемы, включая разные оценки ситуации в мире, преподносить как деградацию в наших отношениях. В историческом и стратегическом плане Казахстан и Россия в хорошем смысле этого слова обречены быть вместе: обречены вместе переживать мировые кризисы, включая и ухудшения отношений одного из них с другими странами и блоками. У Казахстана же такого кризиса в отношениях с другими нет», — отметил он.

При этом ряд экспертов считают, что Москва последними событиями все-таки подает сигналы о том, что хотела бы большей лояльности от союзника. Например, экономист Алмас Чукин заявил телеканалу RTVI, что, с его точки зрения, «экологию используют как предлог для политических решений» — этот вывод он сделал на основе формулировок российского суда. Эксперт по Казахстану Роман Юнеман также считает, что несмотря на заявления Пескова, фактически российская политика в отношении Казахстана начала меняться, а «время многовекторности заканчивается».

Однако казахстанский эксперт Бурнашев не ожидает, что внешнеполитическая стратегия Нур-Султана, ориентированная на сотрудничество с враждующими центрами силами, будет изменена даже на фоне деградации отношений России и Запада.

«На самом деле позиция Казахстана устраивает всех наших партнеров. Никто до сих не пор не оказывал давление на него с целью изменить отношения, и я не ожидаю, что такое произойдет в будущем», — заключил он.

Каспийский трубопроводный консорциум планирует как можно быстрее устранить нарушения Ространснадзора. Краснодарский суд изменил решение о приостановке работы казахстанской трубы. Все это произошло на фоне публикации проекта казахстанского закона о запрете на ввоз в Россию подсанкционных товаров. Правда, документ быстро удалили.

Для Казахстана, если смотреть на экспорт, один из главных торговых партнеров — Китай. По данным за 2020 год, Казахстан экспортировал туда товаров на 9 млрд долларов. Это на несколько миллиардов больше, чем импорт из Китая. Поставляются туда нефть, газ и металлы. Но еще один важный партнер для Казахстана — Италия, куда по каспийскому трубопроводу уходит сырье. И лишь на третьем месте, если смотреть именно на казахстанский экспорт, находится Россия. То есть для страны важно сохранить отношения и с восточными, и с западными партнерами. Поэтому Казахстан и не хочет, чтобы его использовали для обхода санкций, чтобы не было так, как с Белоруссией, через которую в Россию шло европейское продовольствие.

В народ ушла фраза «белорусские креветки». Правда, это не означает, что в Россию теперь нельзя ничего ввозить через Казахстан. Есть товары, которые под санкции не попали. И если, например, Тайвань запретил поставку чипов в Россию, потому что их производят с помощью американских технологий, это не значит, что нельзя ввозить смартфоны. Тем не менее на те товары, что попали под санкции, казахстанская таможня отреагировала быстро, замечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

«Казахская таможня уже в мае-апреле запретила к экспорту санкционные товары, ранее ввезенные на территорию Республики Казахстан из ЕС либо Америки. То есть если товар иностранного производства или ввезенный из Европы либо любой другой страны, которая в отношении России ввела санкции, то экспорт этого товара, который даже был растаможен уже на территории Казахстана, но перепродается потом в Россию, невозможен. Иными словами, они запретили экспорт санкционных товаров из Республики Казахстан в Россию».

Уже были сообщения о попытках обхода санкций с помощью Казахстана. Как писали СМИ, когда в Европу перестали пускать грузовики с российскими номерами, наши компании начали регистрироваться именно в Казахстане. Что, кстати, вызвало недовольство некоторых местных депутатов. Кроме того, казахстанские банки ужесточили правила выпуска карт иностранцам, а где-то счета нерезидентам и вовсе перестали открывать. С другой стороны, Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана: по импорту РФ для него на первом месте (в первую очередь это промышленное оборудование). И наделавший шума казахстанский документ о возможном запрете на поставку подсанкционных товаров в Россию через страну был быстро удален с официального сайта.

Что же касается некоторых заявлений президента Токаева, то Казахстан сразу обозначил свою позицию по поводу ДНР и ЛНР. А еще у этих заявлений может быть отдельная причина, связанная с недавней сменой элит в Казахстане, предполагает политолог и дипломат Олег Барциц:

«Я думаю, что некоторые, может быть, излишне резкие или излишне смелые заявления казахстанского президента как раз обусловлены желанием освободиться от влияния старых элит Казахстана. Думаю, что, скорее всего, продолжатся сотрудничество Казахстана и РФ, координация и в сфере внешней политики, и, разумеется, в экономических процессах. Думаю, что Россия — наиболее приоритетный партнер для Казахстана».

Но важно еще помнить, что Казахстан зависим от иностранных технологий. И в том же месторождении Тенгиз, откуда по каспийскому трубопроводу идет нефть в Европу, 75% принадлежит американским компаниям Chevron и ExxonMobil. И американцы вкладывают деньги в добычу нефти в Казахстане. Chevron только в этом году собирался инвестировать 2 млрд долларов. И вообще, США — второй по величине инвестор в Казахстан. А первое место, как ни странно, у Нидерландов. Но на самом деле не очень странно, потому что, как писало РБК, скорее всего, через голландские структуры работают и казахстанские, и российские компании. В общем, как обычно, все сложно.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне», — говорится в публикации.

Кроме того, президенты договорились развивать конкретные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах.

На официальном сайте президента Казахстана сообщается, что Путин и Токаев «выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами». Лидер Казахстана также положительно оценил оперативное взаимодействие правительств государств в разных сферах.

О напряжении в отношениях России и Казахстана заговорили после того, как в июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что Казахстан не признает Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР). По его словам, реализация прав наций на самоопределение приведет к разделению мира.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал лидер Казахстана.