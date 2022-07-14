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59 минут назад

Российский дипломат рассказал о цели удара в Виннице

Lenta.ruиещё 2

Удар Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был произведен по пункту расположения украинских военных. О целях удара рассказал старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов, передает РИА Новости.

Российский дипломат рассказал о цели удара в Виннице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат ответил украинскому коллеге, обвинившему Россию в развязывании войны.

«Дело в том, что представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей в Донбассе и погибшие исчисляются тысячами», — заявил он.

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Варганов подчеркнул, что Москва наносит удары только по военным объектам на Украине. По его словам, удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где готовились украинские вооруженные силы (ВСУ).

«При этом представитель Украины не сказал об ударе два дня назад по Новой Каховке, опять же находящейся на территории Украины, где погибли их же мирные жители», — добавил дипломат.

Ранее российское Министерство обороны также заявило, что удар ВС РФ в Виннице был нанесен по военным. По словам главы RT Маргариты Симоньян, в ведомстве сообщили, что удар был нанесен по городскому Дому офицеров, в котором размещались бойцы ВСУ.

Политика,Маргарита Симоньян,Верховный суд,ООН,
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