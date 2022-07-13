«Ждем признания США ключевой роли в перевороте на Украине в 2014 году»

Вашингтону пора признать свою роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

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«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном "майданном" перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом», — заявил политик, комментируя признание бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в участии в подготовке попыток госпереворотов за рубежом.

Болтон комментируя роль бывшего президента США Дональда Трампа в штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, заявил: «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь [в США], а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это — изрядная работа».

Беспорядки в центре Киева вспыхнули в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили на тот момент президента страны Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название «евромайдан».