В МИД РФ обвинили западные рейтинговые агентства в предвзятости

Биричевский заявил, что в этой связи давно востребовано создание «действительно независимой рейтинговой организации, которая могла бы предоставлять объективную информацию об экономике и компаниях России и других стран», а в текущих условиях это становится особенно актуально. «Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», — подчеркнул он.